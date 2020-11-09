Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец насмешила видео со своей младшей дочкой Екатериной
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала забавное видео, на котором ее четырехлетняя дочка играла в переодевания. Девочка была одета в розовую ночнушку. Она надела мамины туфли на каблуках и черную шляпку. На шею девочка повязала меховую накидку с леопардовым принтом.
«Пижамный стилечек, если что», - подписала видео звезда.
Стоит отметить, что малышка очень смело шла в туфлях по коридору, после чего сняла их и сложила в коробку.
«Леди Гамильтон», - прокомментировала счастливая мать.
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Напомним, что в 2016 году у Елены Кравец родились двойняшки Катя и Ваня. Кроме этого, у актрисы есть взрослая дочь Мария.
Ранее мы писали, что 43-летняя Елена Кравец заинтриговала намеками о смене карьеры. В эфире «Женского квартала» актриса заговорила о политике, пошутив на эту тему. Кравец заявила, что хорошенько задумалась о выборах в Киеве. Монолог артистки вызвал бурную реакцию в сети.
Как известно, Елена является основной актрисой «Квартал 95», но с недавних пор она также возглавляет «Женский квартал», где собрали лучших комедийных актрис со всей Украины.
Напомним, что взъерошенная Елена Кравец оказалась в постели с молодым красавцем: «Вечер был веселый!».
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Также Politeka писала, что Елена Кравец ошарашила словами о разводе: «Я с этим справлюсь…».