Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец насмешила видео со своей младшей дочкой Екатериной

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала забавное видео, на котором ее четырехлетняя дочка играла в переодевания. Девочка была одета в розовую ночнушку. Она надела мамины туфли на каблуках и черную шляпку. На шею девочка повязала меховую накидку с леопардовым принтом.

«Пижамный стилечек, если что», - подписала видео звезда.

Стоит отметить, что малышка очень смело шла в туфлях по коридору, после чего сняла их и сложила в коробку.

«Леди Гамильтон», - прокомментировала счастливая мать.

Напомним, что в 2016 году у Елены Кравец родились двойняшки Катя и Ваня. Кроме этого, у актрисы есть взрослая дочь Мария.

Ранее мы писали, что 43-летняя Елена Кравец заинтриговала намеками о смене карьеры. В эфире «Женского квартала» актриса заговорила о политике, пошутив на эту тему. Кравец заявила, что хорошенько задумалась о выборах в Киеве. Монолог артистки вызвал бурную реакцию в сети.

Как известно, Елена является основной актрисой «Квартал 95», но с недавних пор она также возглавляет «Женский квартал», где собрали лучших комедийных актрис со всей Украины.

Напомним, что взъерошенная Елена Кравец оказалась в постели с молодым красавцем: «Вечер был веселый!».

Как сообщала Politeka, Елена Кравец оказалась в постели с чужим мужчиной: "На встречи выпускников кто еще ходил?".

Также Politeka писала, что Елена Кравец ошарашила словами о разводе: «Я с этим справлюсь…».