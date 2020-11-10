Знаменитости нередко сдаются и не выдерживают напряжения, связанного со своей публичной жизнью и назойливостью фанатов

У звезд далеко не так идеальна жизнь, как может иногда показаться поклонникам. Об этом пишет Politeka.net. Нередко знаменитости не выдерживают напряжения из-за своей популярности, поэтому вынуждено обращаются к психологу. Артисты страдают от алкоголизма, некоторые начинают принимать наркотики, а часть из них просто использует депрессию, как способ привлечь к себе внимание и устроить сенсацию. Представляем вашему вниманию топ-подборку звезд, которые обратились за помощью к психологу.

Знаменитый певец Влад Топалов попал к психиатру не из-за алкоголя, а из-за наркотической зависимости. Мужчина были в очень тяжелом состоянии, поэтому попал в больницу и речь шла о риске для жизни.

Влияние наркотиков нарушило функционирование внутренних органов, восстановиться полностью певец уже никогда не сможет – он после «выхода» с зависимости твердо решил беречь себя, ходит на терапию, занимается спортом. У певца также есть молодая семья – жена Регина Тодоренко и сын Михаил.

Скандально известная Лолита Милявская оказалась в депрессии из-за неудачных отношений. Она попала в московские психиатрические заведение не единожды, причем оба раза из-за душевных страданий. Первый раз в депрессию Лолита впала после развода с Александром Цекало, второй раз депрессия вернулась из-за расставания с Александром Зарубиным.

Король российской эстрады» Филипп Киркоров несколько лет назад обратился к психиатру приступов внезапной, беспричинной агрессии. Все было очень сложно для самого артиста, ведь припадки забывались самым Филиппом, и он мог не заметить, как навредил чему-то.

Позже во время одного из интервью, как объяснил сам Киркоров, его стычки с коллегами и избиение Марины Яблоковой случились именно в рамках приступа. Сам певец был потрясен произошедшим и добровольно сдался на лечение в израильскую психиатрическую клинику.

Роман с партнершей по «Моей прекрасной няне» Анастасией Заворотнюк не принес Сергею Жигунову заветного хэппи энда. Мужчина получил лишь развод с женой и вынуждено должен был отправиться на психиатрическое лечение. Депрессия из-за сердечных переживаний, связанных с изменой первой жене привела к проблемам в личной жизни, публичных отношениях с коллегами и ухудшению здоровья. Поэтому актер не стал отказываться от путевки в госпиталь им. Вишневского.

Бурные и насыщенные концерты Верки Сердючки на «Евровидении» самого артиста Андрея Данилко вогнали в депрессию. А когда громкое услышанное случайно фанатами «Раша, гудбай!» очень не понравилось самим россиянам. Все российские гастроли быстро отменили, пресса заклевала, доходы упали. Артист был в депрессии и отправился лечиться в Австрию.

Напомним, что страстный Филипп Киркоров позволил себе лишнего перед публикой, кадры: "С раздвинутыми ногами в купальнике".

Как сообщала Politeka, Филипп Киркоров приучил детей к экстриму, «опасные» кадры.

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