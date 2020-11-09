Антициклон существенно повлияет на погоду в Украине

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра, 10 ноября, в большинстве украинских регионов будет сухо, лишь кое-где возможны туманы.

"Температура воздуха потихоньку сползает вниз, завтра днем еще ожидается + 8 + 13 градусов, а затем, в течение недели, будет холодать до ночных морозов и дневных +3+7 градусов", - отметила Диденко в своем Facebook.

Завтра в Киеве днем даже возможно прояснение, а столбики термометров поднимутся до +8.

"В Киеве вторник будет без дождя, с периодическими туманами, а днем даже с возможным солнечным прояснением. Ближайшей ночью предполагается + 2 +4 градуса, а завтра днем в столице около + 8 градусов", - продолжила синоптик и предупредила, что в дальнейшем в Киеве температура будет только снижаться.

"Антициклон прочно осел в Украине, любуется нашей осенней красотой, блокирует дожди, притягивает морозы и не думает пока куда-то ехать. Ему у нас хорошо", - резюмировала Наталья Диденко в микроблоге.

Уже на следующей неделе, когда антициклон уйдет, синоптик Наталья Диденко прогнозирует первые заморозки, в Украину придут арктические воздушные массы.

Пока еще есть возможность насладиться сухой осенней погодой, пусть и облачной, которая идеально подходит для прогулок налегке, походов по грибы в лес или выбивания ковров перед зимой.

Напомнить, тепло под +20 и дожди разделят украинцев, каким регионам повезет с погодой

Как сообщала Politeka, аномальный ноябрь нагрянет в Украину, синоптики обновили прогноз

Также Politeka писала, что осень изменит настроение, грозовые дожди вернутся в Украину