Украинцы будут платить за квартиры по-новому в связи с изменениями налога на недвижимость

Если сейчас в Украине налог на недвижимость должны платить только владельцы квартир или домов с большой площадью (от 60 до 120 кв.м), то по новым правилам налогом обложат владельцев дорогих апартаментов, пишет Обозреватель.

Власти хотят взимать налог исходя из стоимости жилья. Платить будут вынуждены те, чья недвижимость стоит выше пороговой суммы. При этом правительство пока не раскрывает эту сумму.

Налоговый адвокат Ольга Николаенко обратила внимание на то, что сейчас местные советы могут принимать решение и о ставке налога, и о площади жилья, с которой не взимаются деньги. Она предположила, что новые правила призваны централизовать принятие решений о налоге на недвижимость.

В свою очередь, аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер отмечает, что суммы налога, основанные на стоимости недвижимости, будут постоянно меняться. Он напомнил, что в Киеве, по данным агентства недвижимости Knight Frank Group, стоимость жилья за 2020 год выросла на 11,2%, а в других регионах страны ситуация схожая.

«Стоит ожидать бесконечных споров на тему справедливой кадастровой оценки с требованием пересмотреть ее в меньшую сторону со стороны населения и в большую со стороны органов власти», - добавил эксперт.

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