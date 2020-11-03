К чему готовиться

Украинцам объяснили, кто и сколько налогов должен оплатить в 2020 году

Об этом пишет Обозреватель.

Так, те украинцы, у которых был дополнительный доход в текущем году, уже до мая 2021 года обязаны подать налоговые декларации.

Сейчас с каждой зарплаты нужно заплатить 22% единого соцвзноса, 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора, и об этих цифрах многие украинцы не догадываются, поскольку налоги за них оплачивают работодатели.

А вот подоходный налог во многих случаях украинцам придется оплачивать самостоятельно: до мая следующего года заполнить декларацию и заплатить за май прошлого года.

18% по закону нужно платить:

от зарплаты;

от дохода от аренды недвижимости;

доходов, полученных от независимой профессиональной деятельности;

за сумму пенсии, которая превышает ее расчетный размер;

с суммы, которую получили от работодателя на похороны члена семьи;

с командировочным, если расходы сотрудника "не вписались" в норму;

от процентов по банковскому депозиту и т.д.

5% нужно платить:

за продажу второго транспортного средстваза год;

дивиденды по акциям и корпоративным правам;

полученное наследство.

Ранее мы рассказывали, что украинцы будут по-новому платить налог на недвижимость.

Теперь налог будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья. И больше заплатить придется тем, кто живет в центральных районах города.

Если сейчас размер налога - до 1,5% минималки за каждый "лишний" квадратный метр. Но придется больше отдать денег, если недвижимость сдается в аренду. В таком случае налоговая льгота отменяется, и владелец будет вынужден оплачиват налог на каждый метр.

Напомним, что Новый налог обяжут платить украинцев, что известно

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