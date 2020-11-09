Актриса и звезда "Сватов" Анна Саливанчук рассказала, как потеряла ребенка

Об этом она рассказала в интервью ЖВЛ.

По словам актрисы, она два года назад потеряла ребенка, поэтому тщательно скрывала последнюю беременность.

Во время съемок фильма "Свингеры" Анна с ее мужем Александром узнали, что актриса беременна. Но счастья не произошло, поскольку беременность прервалась из-за выкидыша.

"У меня замер плод на 15 неделе, а я отказалась от очень многих проектов, сказала, я беременна и не могу сниматься, я не буду играть. А потом я осталась и без ребенка и без проектов, это была пустота, страх", - откровенно призналась Анна Саливанчук.

Актриса уверена, что сцена лечит как никто. И даже в злополучный день, когда она узнала о выкидыше, Саливанчук вышла выступать, не сказав о проблеме режиссеру и коллегам, и расплакалась посреди спектакля.

"Хорошо, что по роли это оправдано, потому что я переживала свою драму — своего персонажа Оксаны. И никто из моих актрис не понимал, я никогда в этом месте не плакала, выхожу за кулисы и не могу остановиться, мне трудно, я плачу и никто не понимает, что произошло", - подчеркнула звезда "Сватов" в интервью.

Ранее мы писали, что звезда сериала "Сваты" Анна Саливанчук, которая недавно стала мамой во второй раз, заразилась китайским вирусом. Саливанчук рассказала, что сперва опасную болезнь выявили у ее мужа.

Также Саливанчук сообщила о своих симптомах. Так, у нее температура поднялась до 39,8, появился кашель, ломота, недомогание. Артистка отметила, что ситуация усугубляется тем, что она кормящая мать.

Напомним, звезда "Сватов" поразила внешним видом, фото перевоплощения

Как сообщала Politeka, раздетая и мокрая актриса из "Сватов" порезвилась с подружками на качелях

Также Politeka писала, что возмужавший актер из "Сватов" изменился до неузнаваемости