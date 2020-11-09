Доллар сорвался в пропасть, НБУ сильно надавил на курс валют: что теперь будет с гривной

Курс валют в Украине 9 ноября удивит резким усилением гривны, доллару и евро крепко достанется.

Так, сто долларов в начале недели потеряют ошеломительные 22,68 гривны. Немного меньше, но сдаст позиции и евро. Они останутся без 15,74 гривны.

Согласно прогнозу экспертов из НБУ, курс валют в Украине 9 ноября будет следующим:

100 долларов – 2813,75 грн;

100 евро – 3342,45 грн.

Украинцев заставят платить "быстрые" штрафы до 255 гривен, детали нового закона: "в транспорте и..."

Украинские чиновники рассказали о смене системы штрафов граждан за нарушение масочного режима. О этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

«При этом применение такого штрафа будет быстрым: его будет накладывать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте. Замечу, что такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним, а также за не ношение маски на улице», - отметил он.

По словам чиновника, «все кардинально изменится» после того, как вступит в силу принятый Верховной Радой закон о штрафах за отсутствие масок в транспорте и общественных местах.

Добиться выплат субсидии станет сложнее, украинцам выдали важный нюанс: «Перед тем, как получить помощь…»

Уже в ближайшее время чиновники из правительства намерены изменить процедуру проверки получателей субсидии.

Об этом рассказал заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко.

«Сейчас уже после того, как назначена субсидия, Министерство финансов, ответственное в государстве за проведение верификации, проводит проверку через все существующие базы данных. С начала следующего года процедура меняется. Параллельно с органами социальной защиты населения будет осуществляться проверка с другими реестрами через Министерство финансов», - отметил он.

Уточним, что сейчас процедурой верификации получателей субсидии занимаются чиновники из Министерства социальной политики. А с января месяца перед тем, как получить помощь от государства, необходимо будет пройти процедуру проверки.

В Беларуси задержали более тысячи протестующих

В Беларуси задержали 1002 человека, участвовавших в Марше народовластия. В Минск продолжают стягивать военную технику.

О задержанных сообщил сайт правозащитного центра "Вясна".

Правозащитники опубликовали фамилии митингующих, город и управление милиции, в которое доставили людей. Большинство было задержано в Минске.

Единичные случаи отмечены в Гомеле, Витебске, Бобруйске.

Среди задержанных оказался беларусский актер Александр Жданович, ведущий детской вечерней передачи "Калыханка". Жданович заступился за женщину, на которую кричал сотрудник ОМОНа

По данным сайта, актер находится в здании Партизанского РУВД Минска.

Белорусские силовики также задержали "Мисс Беларусь 2008" Ольгу Хижинкову и еще около 19 женщин. Их посадили в автозаки и увезли в неизвестном направлении.

Сегодня вечером в разных районах Минска задерживают людей.



Так выглядели задержания в Лебяжьем. pic.twitter.com/dVQrX6tptx — TUT.BY (@tutby) November 8, 2020

Напомним, Лукашенко окончательно вышел из себя, пригрозив Украине и Польше.

Как сообщала Politeka, в Беларуси начался черный день для Лукашенко, объявлена народная забастовка.

Также Politeka писала, Путин наметил новое будущее для президента Беларуси.