Украинские чиновники рассказали о смене системы штрафов граждан за нарушение масочного режима

Как рассказывает Politeka, об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

«При этом применение такого штрафа будет быстрым: его будет накладывать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте. Замечу, что такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним, а также за не ношение маски на улице», - отметил он.

По словам чиновника, «все кардинально изменится» после того, как вступит в силу принятый Верховной Радой закон о штрафах за отсутствие масок в транспорте и общественных местах.

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Шестого ноября народные депутаты приняли законопроет, по которому граждан могут на месте штрафовать за не ношение защитной маски. Его поддержали 262 народных депутата.

Отныне украницам, которые не наденут маски в общественных местах или просто носят их на подбородках, правоохранители будут выписывать на месте штраф в размере 170 гривен. Если гражданин попадется повторно, его оштрафуют уже на 255 гривен.

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