Популярные украинские певицы время от времени радуют поклонников игривыми образами в стильных нарядах без нижнего белья

Как пишет Politeka.net, звезды нередко выбирают для выхода в свет платья и топики с тонкими бретельками или открытыми плечами, которые не подразумевают ношение бюстгальтера.

Одной из главных любительниц нарядов, под которые не нужно надевать лифчик, можно с уверенностью назвать Настю Каменских. Смелая певица нередко появляется без бюстгальтера не только во время гламурных выходов, но и в повседневной жизни. Например, не так давно она показала себя в голубой шелковой пижаме на фоне бассейна.

Тина Кароль также не осталась в стороне. Певица славится любовью к сценическим нарядам с глубокими декольте и необычными вырезами в районе груди. Среди ее последних смелых образов – желтое шелковое платье с разрезом прямо на бюсте, черный наряд с экстремальным декольте и белый брючный костюм, под пиджак которого певица решила ничего не надевать.

Светлана Лобода также недавно показала себя в нежном шелковом платье салатового оттенка. Певица не стала надевать под него бюстгальтер, покорив поклонников романтичным и беспечным образом.

Наталья Могилевская, в свою очередь решила отказаться от лифчика во время отдыха в ярко-оранжевом костюме и белой шелковой майке с глубоким декольте. Это придало ее образу большей легкости и непринужденности.

Не осталась в стороне и Алина Гросу, которая не так давно порадовала поклонников смелой фотосессией в бассейне. На ней она появилась в белом платье, которое после намокания начало заметно просвечивать, демонстрируя идеальные формы красотки.

Нужно сказать, что подобные образы певиц всегда вызывают бурную реакцию у их поклонников.

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