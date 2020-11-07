Звезды показывают своих матерей с гордостью, очень часто поражая видом рядом с женщинами, которые их воспитали

По словам артисток, нужно много сил, усердия и, конечно, необходима поддержка близких, чтобы стать популярными. Многие из вершин были бы ими просто не достигнуты, если бы они не получили правильную поддержку от мам. Об этом пишет Politeka.net.

Представляем вашему вниманию топ подборку фото звездных мам, которые могут восхитить молодостью в любом возрасте. Поклонники часто пишут в Инстаграм звезд о том, что некоторые из них выглядят моложе самих дочерей.

В прошлом году Каролина решила поделиться совместным и очень редким фото с мамой. Ани Лорак запечатлена в алом мини-платье, а ее мама выбрала более классический наряд, который она дополнила жемчужным колье.

«Спасибо нашим мамочкам за жизнь. Быть мамой – это большой труд! Будьте здоровы и любимы, наши ангелы-хранители!» - написала Лорак.

Стоит отметить, что у Каролины два старших брата, а родители были в разводе, когда еще маленькой девочкой она узнала об этом. Жанна Васильевна не смогла справиться с детьми, она приняла решение отправить их в интернат. Несмотря на это, Лорак смогла простить мать и даже начала с ней общение после перерыва.

Светлана Лобода родилась в Киеве, еще в роддоме ее мама предположила, что дочь пойдет в бабушку. А бабушка Светланы в прошлом была солисткой Киевского оперного театра. Женщина оставила сцену ради любимого мужчины, который заставил ее выбирать между карьерой и семьей.

Родители Светланы не имели отношения в миру искусства. Отец, Сергей Васильевич Лобода 1957 года рождения, работал на авиазаводе. Его супруга, Наталья Васильевна, также родившаяся в 1957 году, работала в сфере энергосбережения. Оба были простыми тружениками, и когда наступили 90-е, оказались в тяжелой финансовой ситуации.

Анастасия Алексеевна Каменских родилась также в Киеве. Ее мама, Лидия Петровна Каменских, певица Национального академического народного хора имени Григория Веревки, а отец, Алексей Иосифович Жмур был капитаном сборной «Динамо» по волейболу.

Отметим, сама певица уверена, что своим успехам она целиком и полностью обязана родителям, которые приучили ее к железной дисциплине и привили умение правильно распределять свое время. Пару часов назад она обратилась к маме в Инстаграм:

«Какое счастье, что именно ты, моя Мама! 🥳 Добрая, весёлая, красивая, современная, любящая, невероятная, моя Лидочка! 😘Я поздравляю тебя с твоим днём рождения! Единственное, что я тебе желаю, это здоровья! Чтоб ты прожила ещё много много лет! Все остальное мы организуем 😂Я тебя люблю ❤️».

Ирина Александровна Бузова далека от шоу-бизнеса. В 2009 году супруги Бузовы развелись, прожив в браке больше 20 лет. Однако, со слов Ирины Александровны, с бывшим мужем у нее сохранились добрые родственные отношения, они воспитывали двух дочерей:

«Папа самый верный фанат дочек. Мы прожили в браке почти 20 лет. Дочки уже жили самостоятельно, когда мы развелись. Игорь работает в компании дочери инженером. У меня супруг великолепно поет и рисует, к тому же, очень добрый, умный и длинноногий мужчина. Когда я ходила беременной двумя девочками, то просила Вселенную, чтобы она дала моим дочерям прямые красивые ноги, как у Игоря. И посмотрите на девочек — красавицы! Желание сбылось», - рассказывала Ирина.

Недавно Ольга Фреймут показала совместное фото со своей мамой, Аллой Фреймут.

"Мама – мое вдохновение, доказательство того, что нет ничего невозможного и мечтать нужно высоко. Она всегда сияет, голубые глаза переполнены теплом, у нее много друзей и тех, кому она помогает... Мамочка, ты всегда на моей стороне, даже когда я не права, а судьбоносные ошибки ты называешь полезным опытом. Будь счастливой и здоровой, ведь ты источник моей силы и уверенности. С днем рождения!" – написала телеведущая. Алла Фреймут – мастер спорта по плаванию.

Ольга Полякова может поразить фото с мамой, ведь она выглядит моложе своего возраста лет на десять минимум. Здесь важную роль играют не только регулярные процедуры по омоложению и косметические средства по уходу за собой, но и здоровый образ жизни и позитивные эмоции.

Сама артистка призналась, что мама ее главный вдохновитель, и смотря на нее, Оля понимает, что «возраста не существует, вернее существует только молодой и жаждущий полноты жизни !». Певица счастлива наблюдать за мамой, вечно жаждущей новых эмоций, впечатлений, постоянно разъезжающую по миру, черпающую от жизни все, что только возможно.

«Я не боюсь взрослеть глядя на тебя , ибо в 60 жизнь продолжается!!!» - резюмировала Полякова в Инстаграм.

Напомним, разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойку" как мужик: "хватаете ее...".

Как сообщала Politeka, встревоженная Полякова призналась в проблемах со здоровьем, ситуация серьезная.

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