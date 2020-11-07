Вокалистка студии "Квартал 95" Марта Адамчук рассказала о волнительном моменте на шоу

Как пишет Politeka.net, девушка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новые фото, сделанные во время выступления "Женского квартала". Она запечатлена на сцене длинном бежевом платье, ткань которого блестит и слегка просвечивается на свету. Изюминкой наряда стало глубокое V-образное декольте, которое сделало акцент на груди Марты.

"Сегодня в @zhenskiykvartal_official особая для меня, смелая песня;) Будем рады встретиться с вами в 22 на @ 1plus1_ua. Сегодня очень мощный эфир и много сюрпризов 💙", - пообещала певица в описании.

На снимках Марта Адамчук запечатлена на сцене перед стойкой с микрофоном, она увлеченно поет, передавая эмоции элегантными жестами. Рядом с ней можно заметить музыканта Евгения Хмару, который играет для исполнительницы на фортепьяно.

Пользователи социальной сети поделились впечатлениями от вида Марты в комментариях к посту:

"Какой красивый у вас стан! Похож на гитару. И вы так хорошо поете. Буду ждать 22 часов. Люблю весь состав «Женского квартала». Талантливые артисты. Очень приятно всех вас видеть и слышать. Спасибо вам за улыбку на моем лице. Это для меня счастье - видеть и слышать вас. 👍💗👏😊"; "Вы так похожа на Jessie J 😉"; "Какие линии!👍"; "Лети и пой".

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