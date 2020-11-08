Этой зимой в Украине продолжится начатая осенью тенденция с аномально высокими температурами

Как пишет «Комсомольская правда», синоптики Леонид Горбань и Владимир Деркач рассказали, что декабрь 2020 года будет теплым и солнечным.

В частности, Горбань отметил, что в конце года ожидать шокирующих температурных показателей не стоит, однако столбики термометров все же пересекут отметку ниже ноля.

«Дневные показатели упадут – на улице будет всего два градуса тепла днем, а ночью столбик термометра уйдет вниз – до -1…-3. А к 17-му числу немного потеплеет, но выше +7 температура не поднимется. Ночью -2…-4 градуса», - рассказал синоптик о том, чего ждать от погоды после 10 ноября.

По его словам, низкие температуры задержатся до конца ноября. При этом в южных и восточных областях будет теплее.

Горбань также рассказал, что первая неделя декабря пройдет без морозов. Температура составит около +4…+5 градусов днем, а ночью не будет опускаться ниже ноля.

«Затем ночная температура резко пойдет вниз и 13 декабря достигнет пика в -9…-11 градусов. Днем до 17-го числа будет +4…+6. А затем наступит настоящая зима с минусом за окном даже в светлое время суток. Днем будет -2…-7, ночью -10…-13. Самые холодные дни – 20 декабря и 25-26. Выше ноля днем температура поднимется только в конце месяца – на Новый год будет примерно +3», - поделился прогнозом синоптик.

В свою очередь, Деркач рассказал, что в середине ноября украинцев ждет похолодание на несколько дней, после чего снова вернется тепло. Под конец месяца температура снова опустится, но не на много. Синоптик также отметил, что украинцев ждет «зимнее бабье лето», так как особого холода в декабре не ожидается.

«Температура пойдет вверх. В конце первой и в начале второй декады – небольшое снижение температуры. В середине декабря нас ждет потепление, днем и ночью будет "плюс". А в день святого Николая ночью температура пойдет вниз», - рассказал Деркач.

Он добавил, что в последней декаде декабря погода будет скорее весенней, однако в самом конце года возможны незначительные заморозки.

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