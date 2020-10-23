Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька показала несподівані кадри зі зйомок кліпу
Як повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram, на кадрі співачка стоїть на сцені з синтезатором в руках. На знаменитості-червоний шовковий костюм, що підкреслює значні форми виконавиці, волосся дівчини розпущене.
"Як би мені хотілося припасти тобі до душі 💔🥀 І щоб наш кліп МАЛО припав вам до душі", – підписала кадр Олександра.
Фанати неоднозначно сприйняли цей пост співачки. Деякі хвалять дівчину, інші кажуть, що кліп їм не сподобався.
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"Вперше немає 🖤 🔥 😘 цікавий кліп 👏 🏻 дуже фантастичний кліп пісня і кліп супер 💣 🖤 🖤 супер 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 дуже класний кліп і пісня ❤️❤️❤️❤️❤️ Мені припав ❤️❤️❤️", - написали фоловери.
Раніше ми писали, що Олександра Зарицька показала несподівані кадри зі зйомок у ролі нареченої. Минулого року український гурт Kazka презентував нову пісню, а кілька хвилин тому на своєму YouTube-каналі презентував відеокліп на композицію "Мало".
Тоді група зазначила, що посил пісні досить простий: "протягом життя ми високо злітаємо, глибоко пірнаємо, шукаємо смисли, а все заради того, щоб сказати найважливішій людині: "мені тебе так мало-мало". Любов безмежна і всеосяжна в новому чуттєвому треку "Мало".
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