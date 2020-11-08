Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски показала пикантный образ

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm пестрит снимками модели в пикантных нарядах.

Сейчас девушка ждет первенца, но в сети Instagram часто появляются ее архивные снимки. На одной из фанатских страниц Ратаковски появился такой кадр.

Так, для выхода в свет модель и актриса выбрала яркий соблазнительный наряд – длинное платье темно-красного оттенка. Платье весьма необычного кроя пошито таким образом, что легко подчеркнул все достоинства знаменитой красавицы, включая тонкую талию, внушительный бюст и стройные ноги. Глубокое декольте едва в силах сдержать ее формы.

В руках Эмили держала крошечную сумочку в тон к наряду. Последний штрих – макияж в нежных оттенках, а также слегка растрепанные волосы, завитые в легкие волны. Такой наряд прекрасно подчеркнул загорелую кожу модели и ее природную соблазнительность.

Что не смогли не отметить и ее многочисленные фолловеры. Они не устают восхищаться ею в комментариях под постом.

"Вы величественны, Эми в своем красном платье💋", "Как красиво ты выглядишь. Платье выглядит потрясающе на тебе ... идеально сочетается", "Куколка", " Так жарко, детка🔥".

Напомним, беременная Ратаковски из Victoria’s Secret посветила округлившейся гордостью в бикини.

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Как Politeka сообщала, что беременная Ратаковски без одежды прикрыла бюст цветочком.