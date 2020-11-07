Жениху Ольге Бузовой жестко досталось от телеведущей Насти Ивлеевой

Российские звезды любят подкалывать друг друга и все началось еще в первый месяц карантина.

На этот раз Настя Ивлеева выпустила новый влог, где протестировала свой роскошный Lamborghini, разогнав его до 343 км/ч.

Позже во влоге начался блиц-опрос и пассажир спросил у Ивлеевой, кого она считает "зашкваром". Телеведущая мгновенно заявила: "Дава!".

Настя Ивлеева не в восторге и от самой Ольги Бузовой. Между девушками пробежала черная кошка в начале карантина, когда звезды на самоизоляции запускали прямые эфиры.

«Моя популярность основывалась на благородстве и прекрасности того, что я делаю. А человек просто хайпит», — возмущалась ранее ведущая шоу "Орел и решка".

Но некоторые поклонники в сети уверены, что Настя Ивлеева растеряла былую уверенность в себе и поймала "звездную болезнь".

«Ребят, мы все родились в этот мир свободными людьми и вольны делать то, что считаем нужным. Главное, чтобы вы были хорошими людьми, никого не убивали, не подстрекали, не били, а на какой тачке ездите, какие цацки носите и как себя позиционируете — уже никого не касается. Это ваше личное дело и ваша жизнь. Главное, чтобы сердце у вас было доброе. Всех люблю!» — отвечала Настя Ивлеева на претензии пользователей в соцсетях.

Ранее мы рассказывали, что Бузова поделилась пикантным видео со своим женихом.

На кадрах Ольга резко запрыгнула на своего любовника Давида Манукяна, которого также знают как Дава и крепко обняла его. Затем влюбленные страстно поцеловались.

"Если любить, то только так . Признайтесь в любви к тем, кого вы любите под этим постом. Пусть нашим миром правит только любовь", – подписала видеоролик Ольга Бузова.

Напомним, что разгоряченную Ольгу Бузову облапали в ресторане и залезли под юбку

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