Меган Маркл активно строит жизнь в США и не вспоминает о "королевской жизни"

Сейчас Меган Маркл и принц Гарри проживают в Калифорнии, ведь герцоги Сассекские официально отказались от полномочий членов королевской семьи в марте 2020 года.

Биограф и автор книги Meghan Misunderstood Шон Смит заявил в интервью для издания Express, что Меган Маркл никогда не вернется в Великобританию.

"Она — американка. Когда она вернулась в США, то очень четко заявила: „Хорошо быть дома“. Думаю, шансы, что она когда-нибудь вернется в Великобританию равны нулю. Королевская семья потеряла ее" — считает Смит.

Кроме того, он добавил, что королевская семья совершила непоправимую ошибку, ведь упустила отличную возможность использовать популярность Маркл во благо королевской семьи.

"Она могла бы многое сделать. У нас была 30-летняя миллионерша с огромными связями, которая посвятила себя важным вещам, таким как права женщин, гендерное равенство и расовая дискриминация. Британцы это вообще не оценили. Маркл могла бы стать тем членом королевской семьи, которого приняла бы вся страна, но британская королевская семья упустила свой шанс", - считает биограф.

Также ранее сообщалось, что бывших герцогов призвали выплатить все деньги, которые они потратили на ремонт особняка и свою пышную свадьбу в Британии, будучи работающими членами королевской семьи.

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