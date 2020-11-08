«Голубое топливо» начало расти в цене с августа, но украинцам нужно готовиться к новому подорожанию

Такое подорожание связано в первую очередь с сезонным фактором: традиционно осенне-зимний период всегда делает энергоносители более дорогими.

Многие эксперты уже прогнозируют, что стоит ждать роста цен, а дешеветь оно начнет только в феврале, пишет издание Голос.

По мнению эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского при текущей динамике и динамике европейского рынка газ в Украине будет двигаться к отметке 10 гривен за куб. м., без учета транспортировки газа, за которую сейчас платят отдельно.

Эксперты напоминают, что с 1 августа население получает газ по рыночной цене. Иными словами, более не применяется механизм сдерживания цен, что является катастрофой для простых украинцев.

«Зимой 2018/2019 благодаря ПСО, цена на газ для населения составляла максимум 7,5 гривны за куб. м, а сейчас в среднем уже 9,5 тыс. гривны за куб. м с транспортировкой. Но тогда население было значительно богаче, чем сейчас. Ситуация, которая сейчас складывается с неплатежами за газ и ростом цен, критична», — комментирует экономист Олег Пендзин.

В сентябре Нафтогаз поднял цены на 45 % для бытовых потребителей, а уже в ноябре цена по сравнению с октябрем повышена на 35 % и на 24 % для предприятий ТКЭ.

Ко всему прочему, рост цен на газ будет отражаться и на других тарифах, в частности, на отоплении. По мнению политического эксперта Руслан Бизяев, подорожание газа может «вызвать кризис неплатежей. Потому что последние сбережения люди потратили во время карантина».

Традиционно долговые «хвосты» теплокоммунэнерго удается убрать, но не исключено, что некоторые города будут иметь проблемы с отоплением, как это было в ноябре 2018 года в Смеле Черкасской области.



Напомним, тарифы на коммуналку изменятся, Нацбанк озвучил новые расценки.

Как сообщала Politeka, долгожданный обвал тарифов, украинцев заинтриговали новыми ценами.

Также Politeka писала, что изменение тарифов на коммуналку, важное заявление Минфина.