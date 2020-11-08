Украинский телеведущий Владимир Остапчук стал «заложником» собственной жены
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм жена телеведущего Кристина Горняк опубликовала видео из машины. Парочка отправилась в путешествие. Владимир был за рулем, а Кристина сидела рядом и записывала сторис.
Красотка включила новую песню звезды «Х-фактора» Олега Кензова и буквально потеряла голову. Она начала танцевать и подпевать, в то время как Владимир был в отчаянии. Видно было, что телеведущий не в восторге от такой музыки, но сделать с этим ничего не может.
«Нет..Нет..Пожалуйста, только не это!», - прокричал Остапчук и скривил гримасу.
Однако Кристину мольбы мужа не остановили и она продолжила наслаждаться песней.
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«Дальше пошли мои песни! Вова в плену!», - подписала видео Кристина, добавив, что дорога под песни Кензова будет веселой.
Отметим, что недавно Остапчук сыграл свадьбу со своей возлюбленной, с которой начал встречаться еще будучи в браке с первой женой, Еленой Войченко. Как известно, в первом браке у Владимира родилось двое детей, с которыми он продолжает общаться.
Развод телеведущего был громким и сильно освещался в прессе. Свадьба с Кристиной была пышной. Ее не обошли вниманием СМИ.
Напомним, что Остапчук выдал всю правду после роскошной свадьбы: «Пришлось сыграть вторую, когда…».
Как сообщала Politeka, жена Остапчука неожиданно изменила внешность после свадьбы: на что решилась девушка.
Также Politeka писала, что жену Остапчука в свадебном наряде сравнили с Меган Маркл: "Нежная невеста".