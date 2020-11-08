В Украине на днях приняли бюджет на 2021 год, в котором был предусмотрен рост выплат

В частности, в Кабмине планируется увеличить пенсии и зарплаты для украинцев. Так, минималка будет повышена до 6000 грн в январе и до 6500 грн в июле. Из-за этого вырастут расходы на зарплату для бюджетников, пишет Обозреватель.

Так, минимальную пенсию постепенно повысят с 1769 до 2100 грн. Кроме того, с этого года начали индексировать выплаты ежегодно 1 марта. Индексация будет происходить как минимум на 50% уровня инфляции и 50% от роста зарплат.

Так, минимальные пенсии будут становить: с 1 января – 1769 грн; с 1 июля – 1854 грн; с 1 декабря – 1934 грн.

Максимальные пенсии будут становить: с 1 января – 17 690 грн; с 1 июля – 18 540 грн; с 1 декабря – 19 340 грн.

Ко всему прочему, все категории пенсионеров старше 75 лет получат дополнительно 400 грн выплат.

Также ранее сообщалось, что в скором времени размер пенсий сократится с 29 до 20% от средней зарплаты.

Так, украинцы, которые сейчас получают около 10 тысяч гривен, при выходе на пенсию будут получать от государства всего 2 тысячи гривен.

Чтобы не было проблем с выплатами, в Минсоцполитики инициируют запуск накопительной пенсионной системы, при которой украинцы самостоятельно будут откладывать деньги на пенсию.

Напомним, в Укране грядет новое повышение пенсий на 11%, но повезет не всем.

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Также Politeka писала, что перерасчет пенсий состоится в декабре, кто из украинцев получит повышенные выплаты.