Температура воздуха в Украине продолжит опускаться все ниже, а погода все больше будет приучать к мысли о грядущих холодах

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко, передает Politeka.net.

В первый день новой недели, 9 ноября, столбики термометров в течении дня будут показывать от 7 до 12 градусов выше нуля, на юге температура воздуха прогреется до +10 + 14.

Затем каждый новый день недели будет «воровать» по два – пять градусов тепла, пока во второй половине семидневки ночью температура не уйдет в минусы.

В понедельник в Киеве ожидается сухая погода с периодическим туманом. Днем потеплеет до восьми градусов.

По словам Диденко, дожди пока что не предвидятся по всей территории Украины. Вторая неделя ноября позволит гулять и работать, не кутаясь в кучу одежды, и будет представлять собой умеренную уравновешенную позднюю осень.

Народный синоптик Владимир Деркач утверждает, что последние 10 дней ноября будут весьма холодными.

Начало декабря в Украине будет снова теплым, а до Нового года люди не увидят снега, поэтому в этом месяце не получится покататься на санках и слепить снеговика.

Напомним, вслед за аномальным ноябрем в Украину нагрянет необычная зима: "Могут быть вторжения...".

Как сообщала Politeka, погода в ноябре поиздевается над украинцами, срочное предупреждение синоптиков: кого ждут похолодание и ливни.

Также Politeka писала, что дожди ворвутся в Украину, синоптик предупредила о новом антициклоне: когда ждать ухудшения погоды.