Известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура сделал хмурое субботнее утро поистине горячим

Красотка поделилась на своей странице в социальной сети Инстаграм очередным откровенным фото, от которого бросило в жар не одну тысячу фолловеров модели, передает Politeka.net.

На снимке Юлия позирует в одних черных трусиках, едва прикрыв грудь руками. Она демонстрирует идеальную фигуру без грамма жира, которая является результатом ее многочасовых тренировок и здорового образа жизни. На фото просматриваются подкачанные формы красотки.

При этом снимок сделан зеркально, из-за чего он получился двойным.

«Вау, насколько сухая, что, прям, аж грудные секутся 😍💪», – написали в комментариях.

Как известно, Мишура известна своими пикантными снимками, что привлекает все больше подписчиков.

Ранее мы рассказывали о том, что Мишура разгорячила раскрепощенной фотосессией с участием супруга.

Юлия продемонстрировала отточенную годами и тяжелыми тренировками фигуру в белом топике и трусиках с кружевными вставками. Красотка плотно "запаковала" свои прелести - силуэт будоражит воображение. Муж девушки, не уступающий ей в спортивной форме, позировал в черных боксерках.

На одном из кадров парень жарко обнял возлюбленную, на других - парочка хвастались мышцами и рельефами. Стоит отметить, они стоят друг друга.

«Муж и жена - одна сатана 😈🥰❤️», – подписала кадры Мишура.

Как известно, Юлия является украинской чемпионкой Европы 2016 года Всемирной федерации бодибилдинга.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура заинтриговала кадром крупным планом.

А еще Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура сверкнула роскошным телом.

Также Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура блеснула загорелыми полушариями в аппетитном белье.