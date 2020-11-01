29-летняя фитнес-модель Юлия Мишура неустанно тренирутся и вдохновляет фанатов заниматься собой
Как передает Politeka.net, украинская спортсменка прославилась после того, как завоевала кубок Европы по бодибилдингу в 2016 году.
Сейчас эффектная красотка является довольно успешным блогером и делиться с аудиторией снимками подтянутого тела и раздает советы по приведению своего организма в спортивную форму.
Так, на последнем фото, которое она разместила на странице в Инстаграм, Мишура показала красивое художественное фото себя любимой.
"Папа за все заплатил": затравленная дочь Кошевого из «Квартал 95» не выдержала и решилась на признание
В Украине появятся новые деньги со второго ноября: в НБУ разъяснили важные нюансы
Покрасневшая Волочкова раскорячилась в спортзале, запустив «вертолеты» прямо с лавки: «Несколько полезных…»
Украинка с 9-м размером бюста выпятила гигантское декольте в бесстыжей позе: "Прекрасный вид, чтобы проснуться"
На нем фитнес-модель заманчиво позирует в розовом спортивном костюме с гладкими блестящими волосами, ухоженной кожей и с неброским макияжем на лице, сделав акцент на пухлые губы.
Надо отметить, что на снимке Юлия Мишура выглядит просто фантастических.
«Что посеешь — то и пожнешь» подумала я и собралась на #тренировку 💪🏾», - подписала к она.
Несмотря на эффектный снимок, фанаты не спешат его комментировать, под кадром был всего один отзыв:
" Знаешь, нарушать закон нехорошо. Во всех конституциях стран такая краса под запретом"
До этого мы сообщали, что Юлия Мишура показала, как занимается в спортзале.
На фото Юлия позировала в черных лосинах, топе и кроссовках. Звезда оставила волосы распущенными, а сама развернулась спиной к объективу камеры. Девушка села на гимнастический мяч, расположившись возле беговых дорожек. Модель без стыда демонстрировала рельефную спину и пятую точку, так и хочется добавить: "Лучший вид".
Напомним, что фитнес-модель Юлия Мишура упаковала упругости в узенький топ
А еще Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура показала идеальное тело в постели
Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура без лифчика восхитила рельефным телом