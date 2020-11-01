29-летняя фитнес-модель Юлия Мишура неустанно тренирутся и вдохновляет фанатов заниматься собой

Как передает Politeka.net, украинская спортсменка прославилась после того, как завоевала кубок Европы по бодибилдингу в 2016 году.

Сейчас эффектная красотка является довольно успешным блогером и делиться с аудиторией снимками подтянутого тела и раздает советы по приведению своего организма в спортивную форму.

Так, на последнем фото, которое она разместила на странице в Инстаграм, Мишура показала красивое художественное фото себя любимой.

На нем фитнес-модель заманчиво позирует в розовом спортивном костюме с гладкими блестящими волосами, ухоженной кожей и с неброским макияжем на лице, сделав акцент на пухлые губы.

Надо отметить, что на снимке Юлия Мишура выглядит просто фантастических.

«Что посеешь — то и пожнешь» подумала я и собралась на #тренировку 💪🏾», - подписала к она.

Несмотря на эффектный снимок, фанаты не спешат его комментировать, под кадром был всего один отзыв:

" Знаешь, нарушать закон нехорошо. Во всех конституциях стран такая краса под запретом"

До этого мы сообщали, что Юлия Мишура показала, как занимается в спортзале.

На фото Юлия позировала в черных лосинах, топе и кроссовках. Звезда оставила волосы распущенными, а сама развернулась спиной к объективу камеры. Девушка села на гимнастический мяч, расположившись возле беговых дорожек. Модель без стыда демонстрировала рельефную спину и пятую точку, так и хочется добавить: "Лучший вид".

Напомним, что фитнес-модель Юлия Мишура упаковала упругости в узенький топ

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