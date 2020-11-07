Фитнес-модель Юлия Мишура показала новое фото, сделанное в ванной

Как передает Politeka.net, украинская спортсменка прославилась после того, как завоевала кубок Европы по бодибилдингу в 2016 году.

Сейчас девушка активно раскручивает свой Инстаграм-аккаунт, где делиться с многочисленной аудиторией снимками подтянутого тела и раздает советы по приведению своего организма в спортивную форму.

Мишура неустанно тренируется в спортзале и мотивирует других людей заниматься собой.

Последней фотографией, которую она разместила на своей странице в Инстаграм, был кадр, сделанный до или после упражнений. Красотка зашла в ванную, навела камеру на зеркало и запечатлела свой огромный бюст, запакованный в черный топ. Также на ней были одеты тесные лосины, которые подчеркнули упругие ягодицы фитнес-модели и очень тонкую талию.

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Юлия надела тесный оранжевый костюм, под которым не было белья, что видно по отчетливым выпирающим признакам. Модель втянула живот и выставила назад свои аппетитные ягодицы.

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