Фитнес-модель Юлия Мишура показала новое фото, сделанное в ванной
Как передает Politeka.net, украинская спортсменка прославилась после того, как завоевала кубок Европы по бодибилдингу в 2016 году.
Сейчас девушка активно раскручивает свой Инстаграм-аккаунт, где делиться с многочисленной аудиторией снимками подтянутого тела и раздает советы по приведению своего организма в спортивную форму.
Мишура неустанно тренируется в спортзале и мотивирует других людей заниматься собой.
Последней фотографией, которую она разместила на своей странице в Инстаграм, был кадр, сделанный до или после упражнений. Красотка зашла в ванную, навела камеру на зеркало и запечатлела свой огромный бюст, запакованный в черный топ. Также на ней были одеты тесные лосины, которые подчеркнули упругие ягодицы фитнес-модели и очень тонкую талию.
Женька из «Сватов» изменилась до неузнаваемости и показала новую себя: «На Сопонару похожа»
Вульгарная Анджелина Джоли в прозрачной майке вывалила свои прелести напоказ: «Как вам не стыдно»
"Давай поженимся?": фигуристая "невеста" Харламова показала огромный бюст на зависть Асмус
Зимние каникулы-2020: в МОН сделали важное заявление, «в связи с карантином…»
Мы писали, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура эпатировала публику жарким образом.
Юлия надела тесный оранжевый костюм, под которым не было белья, что видно по отчетливым выпирающим признакам. Модель втянула живот и выставила назад свои аппетитные ягодицы.
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура заинтриговала кадром крупным планом
А еще Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура сверкнула роскошным телом
Также Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура блеснула загорелыми полушариями в аппетитном белье