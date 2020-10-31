Известная фитнес-модель Юлия Мишура порадовала поклонников новой горячей фотографией

В дождливую и пасмурную субботу октября красотка поделилась с подписчиками селфи, от которого бросает в жар, передает Politeka.net.

На снимке модель позирует в белых трусиках и леопардовом топе. Она стоит, согнувшись, а ее грудь, кажется, сейчас выпадет из белья на радость фанатам.

«Такая погода, что заправлять кровать вообще нет смысла. 🌧💨 😑 всё-таки я #солнцезависимая», – подписала снимок обладательница роскошной фигуры.

Отметим, что 29-летняя Юлия любит эпатировать публику своими провокационными фотографиями, на которых не стесняется демонстрировать все свои достоинства.

Так, недавно она опубликовала пикантный снимок, на котором позирует, сидя в кровати топлес и прикрыв грудь руками. Волосы частично падают ей на лицо, а губы и глаза полуприкрыты. Кадр выражает страсть и нежность одновременно, а подпись к нему только усиливает это впечатление:

«Скажите, есть у вас сегодня нежность? — Да, с добавленьем самых тёплых слов».

Ранее девушка показывалась совсем без одежды, прикрыв себя только серыми трусиками. Мишура оставила волосы распущенными, а показалась довольно близко. Звезда без стыда демонстрировала рельефное тело, прикрывая руками только бюст. Фото вышло довольно соблазнительным и мотивирующим.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура упаковала упругие формы в тесный топ без белья.

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура в белых трусиках поразила рельефами.

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура в одних трусиках показала свое главное достоинство.