Украинская исполнительница Камалия, которая является женой миллиардера Мохаммада Захура, показала, как выглядело еще до того, как стать известной

Певица регулярно делится со своими поклонниками снимками из обычной и творческой жизни, сообщает Politeka.net. В этот раз артистка удивила подписчиков архивным фото.

Звезда опубликовала снимок, на котором ей всего 16 лет. Светлые волосы, накрашенные ресницы и милая улыбка - кажется звезда практически не изменилась с того времени, хотя уже прошло 27 лет.

"Нашла у мамы фотографию, мне здесь 16 лет", - написала исполнительница.

За шесть часов пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев.

"Сразу видно, что не деланная, а настоящая красота", "Красивая, модная, стильная - как всегда!!!🌹👍😍", "Уже тогда очень эффектная и яркая!❤️", "С каждым годом все краше❤️", "Красотка", "Хорошенькая такая)", "Красивая, яркая!!!", "Такая хорошенькая😍", "Красоточка😊🌸🌸🌸", "Очень красивая ,нежная и любимая девушка 🌟❤️💐👏👏👏👏👏👏👏👏👏", "Совершенно не изменилась 😍😍😍", "Замечательная", "Красавица! 👍 Черты лица не изменились 😊🌹🌹🌹", - написали пользователи сети.

Напомним, Камалия с семьей заразились китайским вирусом еще 11 сентября, а 23 - звезда рассказала, о том, как протекает болезнь.

«Я очень подавлена! Захуру сегодня стало хуже, ездили в Александровскую, КТ показало до 40% поражения лёгких! Сменили антибиотики. Если не станет лучше до пятницы, то госпитализация неизбежна!», - призналась певица.

К счастью все обошлось и звезда стала делиться информацией о своих буднях.

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