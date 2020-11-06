Російський виконавець Філіп Кіркоров ошелешив кадрами зі свого яскравого виступу
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував серію фото з концерту, де він демонстрував свої розкішні костюми і нові номери. Виступ проходив в Дубай, куди артист відправився разом з дітьми.
"Зустріч Росії та України на одній сцені так довгоочікувана, дорогоцінна і важлива. Шкода, що поки це можливо тільки в арабській казці", - підписав пост Кіркоров, опублікувавши фото в обнімку з Ольгою Поляковою.
Втім, увагу шанувальників привернув інший кадр. Багато хто звернув увагу на непристойні наряди монашок, в які одягалися танцівниці з балету Кіркорова. Незважаючи на це, пост артиста зібрав більше 60 тисяч лайків.
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"Особливо вдалася черниця, з розсунутими ногами в купальнику. На вас ще до суду не подали?", "Це реально писець", "трохи п'яненький погляд в кінці шоу напевно вже по Олі руки пішли", "а ви з кожним днем молодієте!", "Уявляю як це шикарно було дивитися в живу", "Чудово! Ну Філіп, як завжди, людина-свято, завжди піднімає настрій", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Кіркоров був дуже щасливий зустрітися на одній сцені з Поляковою. Він назвав цей день історичним.
Нагадаємо, що поп-король Філіп Кіркоров засвітив струнку брюнетку на сімейному відпочинку з дітьми.
Як повідомляла Politeka, Кіркорова застукали на відпочинку зі знаменитою українкою:"Возз'єднання України і Росії".
Також Politeka писала, що син Кіркорова випадково вибовкав головну сімейну таємницю про маму Наташу.