Російський виконавець Філіп Кіркоров ошелешив кадрами зі свого яскравого виступу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував серію фото з концерту, де він демонстрував свої розкішні костюми і нові номери. Виступ проходив в Дубай, куди артист відправився разом з дітьми.

"Зустріч Росії та України на одній сцені так довгоочікувана, дорогоцінна і важлива. Шкода, що поки це можливо тільки в арабській казці", - підписав пост Кіркоров, опублікувавши фото в обнімку з Ольгою Поляковою.

Втім, увагу шанувальників привернув інший кадр. Багато хто звернув увагу на непристойні наряди монашок, в які одягалися танцівниці з балету Кіркорова. Незважаючи на це, пост артиста зібрав більше 60 тисяч лайків.

"Особливо вдалася черниця, з розсунутими ногами в купальнику. На вас ще до суду не подали?", "Це реально писець", "трохи п'яненький погляд в кінці шоу напевно вже по Олі руки пішли", "а ви з кожним днем молодієте!", "Уявляю як це шикарно було дивитися в живу", "Чудово! Ну Філіп, як завжди, людина-свято, завжди піднімає настрій", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Кіркоров був дуже щасливий зустрітися на одній сцені з Поляковою. Він назвав цей день історичним.

Нагадаємо, що поп-король Філіп Кіркоров засвітив струнку брюнетку на сімейному відпочинку з дітьми.

Як повідомляла Politeka, Кіркорова застукали на відпочинку зі знаменитою українкою:"Возз'єднання України і Росії".

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