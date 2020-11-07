Російський співак Філіп Кіркоров стане суддею в шоу "Льодовиковий період"



Як передає Politeka.net, новими знімками артист поділився на своїй сторінці в Instrgam.



"Ох, який сьогодні буде розкішний випуск. Отримав нереальне задоволення, адже випуск на тему мюзикл. А для мене мюзикл - це любов", - поділився Бедросович у підписі до посту.

Кіркоров в черговому випуску шоу стане одним із суддів шоу "Льодовиковий період".



Зазначимо, що до складу журі входить 5 осіб, причому 3 члени залишаються незмінними: Тетяна Навка, Тетяна Тарасова та Олена Ісінбаєва.

У коментарях під постом шанувальники подякували Кіркорова за анонс і пообіцяли обов'язково не пропустити ефір з улюбленим співаком, а деякі навіть згадали часи, коли він грав у мюзиклах.



"Просто супер! Будемо чекати", "діти одягнені як тато", "тільки тебе там не вистачало", "Хочу новий мюзикл, щось схоже на" Вечори на хуторі поблизу Диканьки", "Ух ти, Філіп в журі", " Король і його свита оцінили виступ королеви!!! Класно!",- писали в коментарях під постом співака.

Нагадаємо, Кіркоров зіграв більш ніж в 20 мюзиклах, а в "Вечорах на хуторі біля Диканьки" він грав разом з Вєркою Сердючкою.

Нагадаємо, що поп-король Філіп Кіркоров засвітив струнку брюнетку на сімейному відпочинку з дітьми.

Як повідомляла Politeka, Кіркорова застукали на відпочинку зі знаменитою українкою:"Возз'єднання України і Росії".

Також Politeka писала, що син Кіркорова випадково вибовкав головну сімейну таємницю про маму Наташі.