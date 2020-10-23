56-летняя актриса Моника Беллуччи сорвала аплодисменты эффектным образом
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок у себя микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировала свою неувядяющую красоту, выбрав необычную локацию для фотосессии, а также неожиданный образ.
Так, Моника позировала в пестром летнем платье с V-образным вырезом на груди. Прическа и украшение из цветов довольно однозначно указывают на то, что актриса повторила образ мексиканской художницы Фриды Кало.
Беллуччи расположилась якобы в тропических зарослях, присев рядом с креслом. Рукой красотка прикрыла зону декольте, кинув острый и манящий взгляд в камеру.
"❤️ Всем счастливых выходных...", - подписала фото звезда.
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Пользователи кинулись с восторгом комментировать увиденное:
"Красивая женщина !!!! 😍 Замечательная женщина !!! 😍"
"как в раю😇😻"
"Вы для меня, самая роскошная женщина, в кинематографе! 🌸🌼🌺"
"Без сомнения, одна из самых красивых женщин в этом мире"
"Женщина номер один !!!! 💋💋💋"
"Образ Богини красоты👏"
Ранее мы сообщали, Беллуччи удивила публику внезапным преображением. Знаменитость опубликовала снимок, на котором крупным планом показала пленительное декольте, блеснув нежными линиями. При этом знойная брюнетка избавилась от привычных длинных локонов, в пользу короткой стрижки.
"Удачной всем недели", - подписала Беллуччи снимок.
"Настоящая красота", "Слишком красива", "Самая красивая женщина в истории", "Очень красиво", "Удачи тебе, прекрасная Моника", "Спасибо, бонита! Хороших выходных", - отреагировали поклонники.
Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались
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