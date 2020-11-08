Известная украинская певица Джамала похвасталась удивительными образами

Как сообщает Politeka.net, Джамала обожает различные фотосеты – под прицелом фотокамер она чувствует себя как рыба в воде и умеет отлично перевоплощаться, оставаясь при этом собой. Певица поделились новыми кадрами со своим участием и показала на странице в Instagram, как она умеет сочетать между собой модные вещи.

Так, артистка нарядилась в разные наряды, показав, что может выглядеть идеально в любых образах.

На первом кадре она предстала в стильном кэжуал луке, который состоял с черной футболки и объёмной джинсовой куртке.



На втором примеряла наряд в уличном-стиле, показав отсутствие строгих рамок, неформальный и творческий подход к созданию собственного имиджа. Так, Джамала выбрала сетчатый топ черного цвета и розовую дутую-куртку. Макияж она использовала в ярких тонах, при этом она подвела глаза длинными стрелками.

На третьем она запечатлена в элегантном платье с глубоким декольте. Еще один наряд превратил певицу в стильную красавицу: она позирует в простой белой футболке, изюминку образа добавило интересное украшение - кольцо в виде птицы.

Пост имел огромный успех у подписчиков знаменитости, собрав много лайков и восторженных комментариев.



"Все эксперименты удачны 😍😍😍", "Это точно! Надо менятся всегда!💣", "Красотка😍", "Мне нравится стержень в твоём характере, поэтому, мне кажется ты бы даже лысой задавала тенденции и тон жизни 💪🏻", "Такая разная и такая красивая❤️", "И везде красавица. Потому что красота-это то, что изнутри, а не только снаружи. ❤️🌸".

Напомним, счастливая Джамала показала своих любимых мальчиков, семейные кадры.

Как сообщала Politeka, старшая сестра-красавица Джамалы поразила внешностью, редкие фото.

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