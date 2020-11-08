В Украине в связи с ростом прожиточного минимума, будут перерасчитаны и пенсионные выплаты

Как известно, с 1 декабря прожиточный минимум будет составлять 2189 гривен (на сегодня - 2118 грн). Соответстенно, с началом зимы вырастут минимальная и максимальная пенсии. В целом, украинцам "накинут" сверху от 57 до 570 гривен, пишет "Новое время".

Минимальные выпалты составят 1769 грн. (сейчас 1712 грн), а максимальная пенсия будет 17690 гривен (на сегодня 17120 грн).

Кроме того, увеличится надбавка пенсионерам за стаж — ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год и вырастет с 17,12 грн до 17,69 грн.

В это же время украинцев предупредили, что в скором времени размер пенсий сократится с 29 до 20% от средней зарплаты.

Те, кто сейчас получают около 10 тысяч гривен, при выходе на пенсию будут получать от государства всего 2 тысячи гривен. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, эта сумма, безусловно, не является достойной.

Поэтому в Кабмине торопятся с введением накопительной пенсии.

Предлагается ускорить этот процесс, чтобы раньше начать собирать деньги с украинцев. Если депутаты примут соответствующий законопроект до конца текущего года, то гражданам придется платить взносы уже с 2022 года, а не с 2023, как планируют сейчас.

Эксперты предупреждают о спорных моментах такой спешки. В частности, острым вопросом остается создание Пенсионного казначейства. Запуск этой структуры спровоцирует, по мнению специалистов, монополизацию процесса и породит коррупционные схемы. Вдобавок, создание принципиально нового органа гарантированно обернется большими расходами для госбюджета.

Напомним, в Укране грядет новое повышение пенсий на 11%, но повезет не всем

Также Politeka писала, что перерасчет пенсий состоится в декабре, кто из украинцев получит повышенные выплаты