В ближайшее время Верховная Рада может принять законопроект про накопительную пенсионную систему

Правительство будет настаивать, чтобы парламент принял законопроект до конца года, пишет «Сегодня». Отмечается, что это позволит как можно быстрее создать негосударственные пенсионные фонды.

Если Рада поддержит документ, на личный пенсионный счет человека будет отчисляться дополнительно 3% средств: 2% с работодателя и 1% с зарплаты сотрудника. При этом размер взносов ЕСВ будет снижен на 2%, чтобы не увеличивать нагрузку на бизнес. Впрочем, со временем процент отчислений на пенсию планируют увеличить вплоть до 7%.

Чтобы контролировать работу накопительной пенсионной системы хотят создать еще один орган – Пенсионное казначейство. Правда, хранить деньги будут в банках.

На данный момент есть серьезные сомнения по поводу того, что документ примут в нынешнем виде. В Минсоцполитики хотят ускорить запуск системы, начав откладывать деньги с 2022, а не с 2023 года. Кроме этого, депутаты могут отказаться от Пенсионного казначейства.

Отметим, что игнорировать накопительную пенсию уже нет возможности. Во Всемирном банке подсчитали, что через 15 лет Украина не сможет платить полноценные пенсии. На это просто не будет денег.

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