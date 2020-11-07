Часу залишилося на так багато

Українці, які в 2020 році отримали додатковий дохід, зобов'язані заплатити чималий податок

Як повідомляє Politeka.net, громадянам потрібно заповнити відповідну декларацію для податкової служби за місцем реєстрації та внести гроші до травня 2021 року. Залежно від джерел доходів, в казну 5% або 18% від суми.

П'ятивідсотковий податок потрібно внести з продажу другого автомобіля, проданого протягом одного року, від отриманої спадщини, з дивідендів з корпоративних прав або акцій.

Відповідно до закону, прибутковий податок у розмірі 18% потрібно виплатити від зарплати, грошей від здачі оренду в нерухомість, з відсотків за депозитами та іншими банківськими операціями, з суми пенсії, що перевищує розрахунковий розмір, з доходів від незалежної професійної діяльності.

Варто відзначити, що офіційно влаштовані працівники не зобов'язані самостійно виплачувати податки з зарплати, як правило, роботодавець робить це сам: 22% - ЄСВ, 18% - прибутковий, 1,5% - військовий збір. Ймовірно, деякі українці навіть не знаю, яку суму щомісяця заробляють для бюджету.

При цьому можна повернути частину прибуткового податку від зарплати, якщо за минулий рік громадянин оплачував послуги освіти (для себе або дитини), вносив відсотки по іпотеці, сильно витратився на лікування або оплатив страховку.

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