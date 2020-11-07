Американская фитнес-модель Ана Чери устроила смелую фотосессию в черном белье

Популярная фитнес-модель стала востребованной после того, как начала публиковать в Инстаграм фото и видео со своих тренировок. Об этом пишет Politeka.net. Девушка старалась записывать как можно больше информации. Теперь же, став достаточно знаменитой, Ана начала продавать спортивную одежду и хвастаться жаркими образами в смелом виде.

Каждый раз девушка переходила черту, раздеваясь на камеру все больше и едва прикрывая подтянутое, но пышное тело. А недавно часть записей в Инстаграм звезды пропала из-за цензуры, что возмутило модель, ведь она считает, что не показывала чего-то ужасного. Под фото, на котором она позирует в черном белье с подвязками и чулкам, смотря в объектив сверху вниз, Чери написала:

«Это беда с видело IG! У меня удалили его, потому что это я там показала «наготу»?!?! Ах, неужели даже животы без одежды сейчас не допускаются ?? Слишком большой раскол ??Страницы прямо публикуют обнаженных девушек, но у меня ЭТО противоречит руководящим принципам ?? 🖕🏼», - возмутилась Ана под фото.

Вот как отвечают в сети:

«Абсолютно великолепно 😍😍😍; Черт возьми, черт возьми, черт возьми, тебе лучше не приносить чертовски кожаный хлыст; Почему это отличается от снимка в бикини?; Это так несправедливо, арестуйте эту горячую нарушительницу"; Просто прекрасно; для меня больше похожа на горячую женщину ...Не присылайте никуда; сколько роскоши у этой детки; вы показываете самый сок; подарили усладу для глаз».

Мы также писали, что несколько недель назад Ана впервые за долгое время отправилась на Мальдивы и по возвращению с райских островов продолжает делиться солнечными подборками фото и видео. В этот раз она показала, как веселилась на пляже и развлекалась на водных качелях.

Девушка примерила крошечный бикини с едва заметными завязками и прогулялась в нем на побережье, а также покрутила пятой точкой на качелях для привлечения внимания. Как правило, модель постоянно акцентирует внимание на ягодицах, которыми очень гордится.

«Когда будет пасмурно, пусть будет солнце! ☀️🤗 брызги и качели в выходные! С пятницей посмотрите мою биографию, чтобы увидеть полное видео!», - написала Ана.

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