Молодая певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег порадовала фанатов новой фотографией и не только

Приятной новостью эффектная блондинка поделилась у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

Как известно, Эрика Герцег покинула популярную группу «ВИА Гра» и уже успела выпустить первую сольную композицию под названием "Имитация".

И вот теперь молодая певица сообщила всем своим поклонникам, что готовится к выпуску ее вторая песня. О том, как она будет называться, не сообщаеться.

«Дорогие мои, надеюсь, вы все успели послушать мой дебютный трек "Имитация" и он вам понравился.🙈

Хочу вас обрадовать, что совсем скоро выйдет моя вторая песня.🥰

Ждёте?🤍», - написала она.

Также Эрика разместила новое очень красивое фото, на котором она выглядит воздушной и прямо-таки неземной.

Девушка попозировала в коротком розовом платье с пышной юбкой, открытыми плечами и черным ремнем на поясе. Герцег приподняла голову к небесам, обхватив шею руками на фоне моря.

В комментариях пользователи отметили, что с нетерпением ждут новую песню певицы, а также сделали комплименты ее красоте.

"Очень ждем, вы классно выглядите", - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Эрика Герцег показалась в одном белье.

Так, на новом опубликованном кадре, исполнительница предстала перед публикой в сети в черном стильном белье и чулках в цвет.

Эрика смотрит в камеру, подняв руку. Волосы звездная красавица уложила назад, яркий макияж к образу - прилагается.

Напомним, в бегстве Эрики Герцег из ВИА Гры заметили след Веры Брежневой: "Все-таки выперла".

Как сообщала Politeka, Эрика Герцег ошеломила признанием, что уходит из "ВИА Гры": известна реакция Меладзе.

Также Politeka писала, что постаревший Меладзе удивил внешним видом, "любовница" опередила Брежневу.