Молодая певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег порадовала фанатов новой фотографией и не только
Приятной новостью эффектная блондинка поделилась у себя в Инстаграм, передает Politeka.net
Как известно, Эрика Герцег покинула популярную группу «ВИА Гра» и уже успела выпустить первую сольную композицию под названием "Имитация".
И вот теперь молодая певица сообщила всем своим поклонникам, что готовится к выпуску ее вторая песня. О том, как она будет называться, не сообщаеться.
«Дорогие мои, надеюсь, вы все успели послушать мой дебютный трек "Имитация" и он вам понравился.🙈
Хочу вас обрадовать, что совсем скоро выйдет моя вторая песня.🥰
Ждёте?🤍», - написала она.
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Также Эрика разместила новое очень красивое фото, на котором она выглядит воздушной и прямо-таки неземной.
Девушка попозировала в коротком розовом платье с пышной юбкой, открытыми плечами и черным ремнем на поясе. Герцег приподняла голову к небесам, обхватив шею руками на фоне моря.
В комментариях пользователи отметили, что с нетерпением ждут новую песню певицы, а также сделали комплименты ее красоте.
"Очень ждем, вы классно выглядите", - пишут в сети.
Ранее мы писали, что Эрика Герцег показалась в одном белье.
Так, на новом опубликованном кадре, исполнительница предстала перед публикой в сети в черном стильном белье и чулках в цвет.
Эрика смотрит в камеру, подняв руку. Волосы звездная красавица уложила назад, яркий макияж к образу - прилагается.
Напомним, в бегстве Эрики Герцег из ВИА Гры заметили след Веры Брежневой: "Все-таки выперла".
Как сообщала Politeka, Эрика Герцег ошеломила признанием, что уходит из "ВИА Гры": известна реакция Меладзе.
Также Politeka писала, что постаревший Меладзе удивил внешним видом, "любовница" опередила Брежневу.