Украинцы все чаще лишаются квартир из-за долгов
Как передает Politeka.net, советы для сохранения квадратных метров дали на официальной страничке Министерства юстиций Украины в Facebook.
Как передает Politeka.net, советы для сохранения квадратных метров дали на официальной страничке Министерства юстиций Украины в Facebook.
Как уточнили в ведомстве, если суд наложил арест на имущество, а долг в итоге будет не погасит, то через суд можно забрать право собственности на это имущество.
В Минюсте обратили внимание, что арест может быть снят по постановлению исполнителя не позднее следующего дня, когда ему стало известно о таких обстоятельствах, но для этого нужно исполнить некоторые требования:
- Исполнитель обязан снять арест со счета должника не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от банка документов, подтверждающих, что на средства, находящиеся на счете, запрещено обращать взыскание согласно Закону "Об исполнительном производстве".
- С имущества должника может быть снят арест по постановлению начальника соответствующего отдела государственной исполнительной службы, которому непосредственно подчинен государственный исполнитель, если выявлены нарушения порядка наложения ареста.
- При наличии письменного заключения эксперта, субъекта оценочной деятельности, предприятия о невозможности или нецелесообразности реализации арестованного имущества должника в связи со значительной степенью его износа, повреждения. Также если расходы, связанные с обращением в такое имущество взыскания, превышают денежную сумму, за которую оно может быть реализовано, арест с имущества должника может быть снят по постановлению исполнителя.
В ведомстве отметили, что во всех других случаях арест с имущества или средств может быть снят по решению суда.
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