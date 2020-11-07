Украинцы все чаще лишаются квартир из-за долгов



Как передает Как передает Politeka.net , советы для сохранения квадратных метров дали на официальной страничке Министерства юстиций Украины в Facebook.



Как уточнили в ведомстве, если суд наложил арест на имущество, а долг в итоге будет не погасит, то через суд можно забрать право собственности на это имущество.

В Минюсте обратили внимание, что арест может быть снят по постановлению исполнителя не позднее следующего дня, когда ему стало известно о таких обстоятельствах, но для этого нужно исполнить некоторые требования: