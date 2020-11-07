Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала рецепт печенья "Миндальная черепичка"

Как передает Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовления десерта повар дала на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Легкое в приготовлении, ароматное и хрустящее домашнее печенье "Миндальная черепичка"🍪 Из небольшого количества теста получается около 40 штук печенья", - поделилась повар в подписи к видео.



Для приготовления вам понадобится:

120 г сахарной пудры (5 ст. л. с горкой)

120 г белка (4 шт.)

90 г муки (3,5 ст. л. с горкой)

80 г сливочного масла цедра апельсина

50 г миндальных хлопьев (4 ст. л.)

Прежде всего вам нужно растопить сливочное масло и натереть туда цедру апельсина. Туда же добавляем белок и перемешайте. В получившеюся массу добавьте сахарную пудру и муку и перемешайте до однородной консистенции.

Далее нужно переложить тесто в кондитерский мешок и дать полежать ему в холодильнике около 8 часов.



Отсадите на противень с силиконовым ковриком или пергаментом тесто в виде кругов диаметром 3 см.

Разровняйте тесто ложкой, чтобы получилось печенье диаметром 6 см и толщиной несколько миллиметров. Присыпьте миндальными хлопьями и отправьте выпекаться в разогретую до 180С духовку на 7-8 минут.

Достаньте готовое печенье из духовки и, пока оно горячее, изогните с помощью скалки, придавая форму черепички.

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