Эти звезды завоевали всенародную любовь не просто так

Многие звезды не только очень талантливы, но и могут похвастаться добрым сердцем

Давайте познакомимся со звездами, которые взяли себе собак в приюте или с улицы, передает Politeka.net.

Известная актриса Дженнифер Энистон берет себе любимцев из приютов, что очень радует ее поклонников. Так, недавно красотка взяла себе щенка, о чем сообщила в Инстаграм. Малыша она назвала Лордом Честерфилдом и он присоединился к двум другим питомцам - Клайду, и Софи.

Актер Арнольд Шварценеггер нашел щенка во время карантина и решил забрать его себе. "Железный" Арни назвал питомца Датч (Голландец) в честь своего персонажа из фильма "Хищник". Сейчас новый любимец привыкает к двум другим - пони Виски и ослику Лулу.

Артистка Селена Гомес любит животных и уже спасла семерых четвероногих - Уилли, Бейлор, Чипа, Чаза, Уоллеса, Фина и Винни.

Певец Сергей Лазарев не отстал от зарубежных коллег и также показал всем, что у него доброе сердце. Артист во время съемок в приюте познакомился с щенком. Лазарев не устоял и забрал животное себе, назвав Дейзи в честь сыгранного в театре персонажа.

Кроме того, позже артист на благотворительной ярмарке увидел еще одну собаку, которую в итоге тоже забрал себе.

Певица Елка не показывает своих любимцев, но часто публикует снимки с собаками, которым ищет дом. На счету звезды сотни спасенных четвероногих.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон позировала в серой пижаме на мягком диване. Аккуратный поясок подчеркнул талию, а вырез был совсем скромным.

На лице у звезды была тканевая маска. Образ дополнили аксессуары.

Напомним, 51-летняя Энистон скоро станет мамой, родит в ближайшее время: "Расплакалась, когда...".

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