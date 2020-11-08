Некоторые звезды походят друг на друга, будто близнецы и двойняшки
Давайте познакомимся со знаменитостями, у которых есть собственные звездные двойники, передает Politeka.net.
Певицы Анна Седокова и Анна Плетнева очень похожи.
Стоит отметить, что даже в биографии обоих красоток можно найти сходство - обе выступали в коллективах: Седокова - в "ВИА Гре", а Плетнева - в "Лицее", у обоих по трое детей.
Девушки и сами видят свое сходство во внешности. Например, на 8 марта Плетнева спародировала фото Седоковой, где она лежит в кровати.
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Певица Наташа Королева похожа с актрисой Натальей Медведевой. Первая стала любимицей публики еще в 90-е, а вторая была участницей «Комеди Вумен». Обе сняли клип "La Bomba", в котором можно запутаться, где какая Наташа.
Певица Альбина Джанабаева и актриса Ксения Алферова имеют красивые ямочки на щечках. Обе сводят с ума своими фигурами и придерживаются схожего стиля, поэтому на мероприятиях их легко перепутать между собой.
Среди англоязычных знаменитостей также бывают случаи сходство. Так, светская львица Ким Кардашьян и певица Николь Шерзингер будто сестры. Темный цвет волос, карие глаза и ослепительная улыбка сделали свое и обеих практически не отличить.
Актриса украинского происхождения Мила Йовович и канадская супермодель Линда Евангелиста будто близняшки. Тяжело угадать, кто из них кто, когда обе рядом.
Напомним, Анна Седокова предстала в темной водолазке и обтягивающих джинсах. Она сидела возле избушки Бабы Яги и держала в руках метлу. Красотка расставила ноги, приняв смелую позу.
Напомним, что самоуверенная Седокова выставила сладкое место крупным планом: "Прекратите играть со своим телом".
Как сообщала Politeka, раскрепощенная Седокова в тесном наряде едва не выронила «близняшек»: ослепительные кадры.
Также Politeka писала, что расслабленная Седокова томно развалилась на диване, покорив довольным видом: «Энергетика бешеная».