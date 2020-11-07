Российская танцовщица и светская львица Анастасия Волочкова козырнула в медицинской маске, украшенной стразами
Новым модным и необычным аксессуаром знаменитость похвасталась у себя в Инстаграм, передает Politeka.net
На сегодняшний день 44-летняя Анастасия Волочкова считается самой скандальной особой среди представителей шоу-бизнеса. Артистка любит выкладывать провокационный фотографии, однако ей неприятно получать потоки негатива от фолловеров. Поэтому она частенько закрывает комментарии под постами, а потом опять их отрывает, дразня публику.
Последний снимок Волочковой сделан в домашней обстановке. Анастасия сидит на диване своей роскошной гостиной. В руках она держит пушистого питомца, а на лице одета белая маска, украшенная стразами виде буквы «В».
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«Люблю я все именное и в стразах😊🔥», - сообщила всем Волочкова.
Обратим внимание, что в этот раз Анастасия не решилась открыть комментарии, по всей видимости, предвидя волну негодования в свою сторону.
Мы также писали, что Анастасия недавно серьезно опозорилась на собственном концерте во время выступления в клетке. Балерина не только не смогла скрыть располневшую фигуру, но еще и продемонстрировала отсутствие подготовки и неаккуратное исполнение. Чтобы оправдаться за более чем тысячи разгневанных комментариев, она скрыла доступ к посту.
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