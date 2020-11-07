Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала слишком смелый образ в белом белье из кружев

Стройная брюнетка с пышными формами сразу обращает на себя внимание, благодаря выбору образов на новых фото. Об этом пишет Politeka.net. Так как модель рекламирует нижнее белье, она привыкла выбирать довольно открытые и необычные образы. Чаще всего кружева не могут скрыть и сантиметра не ее теле. Именно поэтому фото Эби в Инстаграм бурно обсуждаются фолловерами.

Так, Рэтчфорд делится фото не так часто, как другие модели, но постоянно впечатляет образами во время публикации новых кадров. Девушка не повторяет выбор наряда и стиля, но очень часто ей пишут, что она нарушает грани приличий. Как видно на фото, Эби попросту задрала лифчик с белыми кружевами и показала достоинства без малейшего смущения.

Яркий макияж, множество массивных украшений и аксессуаров с камнями, а также акцент на бюсте произвели впечатление на поклонников:

«Бог простит тебя!!😡; Ммммм Хи великолепна; Это идеальная роскошь🔥🔥🔥; Красиво 😍; Слишком. Много. Силикона. Вы. Ходите. В. Церковь. Извините. Но. Нельзя. Себя. Так. Выставлять. Это. Большой. Грех; грешно быть такой смелой🔥🔥🔥; Восхитительное шоу; поцелуй весь этот памятник, какое удовольствие; Могу я прийти и служить моей принцессе; иди ко мне, детка, не стесняйся».

Мы также писали, что в Инстаграм Рэтчфорд очень много фото пикантного содержания, ведь она также рекламирует белье и чаще всего оно слишком открытое, чтобы хоть как-то скрыть ее достоинства.

На фото можно заметить, как модель мастерски скрывает лишнее от глаз фанатов, но при этом показывает достаточно много в белье из одних полосочек черной ткани, соединяющихся на талии и бедрах одними лишь лентами и цепями. Яркий макияж, аккуратная укладка и смелый образ в целом не оставили фанатов равнодушными:

«Ближе тем лучше 😘😘😘; ты такая шикарная девочка🔥🔥; 🤔Мне нужно много поддержки после такого; 😇Захватывающий образ😋;Абсолютно невероятный U R Wow !!!!!!!! 🙀😍😻; шикарная😲😲; Полный отвал всего😍; Определенно и то, и другое, потому что она выглядит очень красивой и очень великолепной 🔥😌😊».

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"