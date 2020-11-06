Американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась безупречной красотой, нарядившись в элегантное белье
Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.
Так, на фотографии Рэтчфорд позирует в крохотном черном белье, до неприличия приспустив бюстгальтер. При этом девушка якобы на что-то смотрит, держа в другой руке белую розу.
Однако поклонников знаменитость решила лишить возможности высказаться, выбросив снимок у себя в Stories, а не на основной странице.
Куда пропали и как сегодня выглядят Аида Николайчук, Олег Кензов и другие забытые звезды Х-фактора: "Порядинского не узнать"
"Попка вздернута": ведущая "Орла и решки" разделась перед камерой и предстала в красивых позах
Добронравову нашли замену в "Сватах", Иван Будько уже не тот: "Совсем старик, аж сердце сжалось"
Сын Королевой и Тарзана распахнул плащ, под которым не оказалось ничего: «Продолжает дело отца»
До этого сообщалось, что известная американская модель Эбигейл Ретчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, едва удержала в белье выпрыгивающий бюст
Брюнетка завоевала свою популярность после того, как стала публиковать смелые фото в Фейсбук. Стоит отметить, что Эби всегда мечтала стать моделью, и только благодаря сосцсетям ее мечта свершилась.
Сейчас красотка участвует в разных съемках, рекламируя на себе нижнее белье.
Так, звезда в одном из последних своих сторис появилась в соблазнительном боди с декольте, из которого прямо выпрыгивали большие прелести. Под бельем, обтянувшем совершенную талию знаменитости, можно заметить крохотные трусики.
Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".
А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"