Американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась безупречной красотой, нарядившись в элегантное белье

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

Так, на фотографии Рэтчфорд позирует в крохотном черном белье, до неприличия приспустив бюстгальтер. При этом девушка якобы на что-то смотрит, держа в другой руке белую розу.

Однако поклонников знаменитость решила лишить возможности высказаться, выбросив снимок у себя в Stories, а не на основной странице.

До этого сообщалось, что известная американская модель Эбигейл Ретчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, едва удержала в белье выпрыгивающий бюст

Брюнетка завоевала свою популярность после того, как стала публиковать смелые фото в Фейсбук. Стоит отметить, что Эби всегда мечтала стать моделью, и только благодаря сосцсетям ее мечта свершилась.

Сейчас красотка участвует в разных съемках, рекламируя на себе нижнее белье.

Так, звезда в одном из последних своих сторис появилась в соблазнительном боди с декольте, из которого прямо выпрыгивали большие прелести. Под бельем, обтянувшем совершенную талию знаменитости, можно заметить крохотные трусики.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"