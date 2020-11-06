Пенсионный фонд отчитался о выделении денег на выплату пенсий населению Украины в ноябре

Как стало известно Politeka.net, шестого ноября ПФУ направило новую порцию денег для выдачи пенсионерам. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на официальной странице в соцсети Фейсбук.

По опубликованной информации, Пенсионный фонд продолжает финансировать пенсии украинцев, согласно утвержденному графику. В пятницу на эти нужны перевели 2,9 миллиарда гривен, всего же на ноябрь обеспечены выплаты на общую сумму 11,5 миллиарда гривен.

В октябре Пенсионный фонд выплатил пенсионерам 30,2 миллиарда гривен, только 20 числа выделили 1,8 миллиарда. Новое повышение пенсий в 2020 году запланировано на первое декабря, больше денег смогут получать три миллиона пенсионеров или 30% от их общего количества.

Ранее стало известно, что украинцы могут лишиться пенсий из-за досадной ошибки при заполнении трудовых книжек. Так житель села Никольское чуть не потерял пенсионные выплаты, потому что еще 35 лет назад в документе неправильно указали его имя. В итоге местное управление ПФУ отказалось засчитывать гражданину четыре года стажа, и ему пришлось доказывать свою правоту в суде. Мужчине удалось отстоять свою пенсию при помощи юристов, но другим может повезти меньше.

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