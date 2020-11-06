Экс-солистка группы ВИА Гра Ольга Меганская поделилась яркими снимками в купальнике

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото, на которых позировала в очень откровенном бикини. Девушка распустила волосы, чтобы сделать снимок особенно горячим.

«Слишком много фото в купальнике? Простите, больше не буду! Когда встречаешься с подругой, которая по совместительству фотограф, нельзя упускать шанс на классные фотки! Образ Шакиры», - подписала снимок звезда.

За короткое время ее пост собрал более тысячи лайков. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Место просто огонь, как будто маленькое путешествие в другой мир», «Ольга вы шикарны!», «Не! Даже мало! Ещё давай!», «Красоту нельзя прятать», «Красоты много не бывает, Оля)))», «Богиня», «Оленька у тебя очень красивая, великолепная, шикарная и идеальная фигура!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ольга Меганская после 2,5 лет работы в коллективе ВИА Гра покинула проект. Об этом она сообщила у себя в Инстаграм в середине октября. Девушка поблагодарила Константина Меладзе за предоставленную возможность. Почему красотка покинула коллектив, не разглашают, но поклонники считают, что это было несправедливо.

Кстати, новый состав ВИА Гры Меладзе намерен представить 6 ноября на шоу «Вечерний Ургант».

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