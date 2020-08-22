Відома співачка Ольга Меганская, солістка групи ВІА Гра, показала, як миється в душі

Відповідні відео з'явилося на сторінці знаменитості в Instagram, передає (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

На короткому відео красуня позує в чорному бікіні, стоячи в душі, чим справила справжній «бум».

На відео можна оцінити ідеальну фігуру артистки.

"Зйомка нового відеокліпу своїми силами", - так загадково підписала відео знаменитість.

Користувачі Мережі не залишилися байдужими і почали коментувати побачене. Багато хто почав цікавитися, коли вийде новий кліп.

"Правильно) навіщо всі ці режисери і оператори, коли є Уля😉", коли чекати нового кліпу?", "Час нині такий, коли солістки групи беруть ініціативу в свої руки! 🤣 🔥 » , «Шикарна«,"Красуня"," Дівчина мрія", - пишуть хвалебні коментарі.

Раніше ми повідомляли, що співачка і модель Ольга Меганська поділилася з шанувальниками відвертим знімком.

Заради пікантного знімка дівчина скинула з себе сорочку, залишившись в одному бюстгальтері. Меганська дивиться в далечінь, стиснувши свої груди руками, щоб вона виглядала ще більше.

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