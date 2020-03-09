Співачка Ольга Меганська, яка є солісткою групи "ВІА Гра", продемонструвала в мережі новий і відвертий образ

Красуня-Меганська в сміливому вбранні позувала на камеру в стильному одязі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram чорненької з "ВІА Гра".

Так Ольга з'явилася в образі такої собі симпатичної "відьмочки": на ній був темна капелюшок, короткі шкіряні шорти і кофта з прозорої темної сітки, а також джемпер тепліше на іншому фото з добірки.

Спекотна брюнетка стверджує, перефразувавши відомий вислів, що не хоче суконь, але хоче все вирішувати сама. Така своєрідна демонстрація характеру і відвертий образ спричинили за собою масу захоплених коментарів на адресу зірки під її постом. Шанувальники Ольги пишуть, що та неймовірна красуня і "спокуслива відьмочка".

Повідомлялося, що учасниця "ВІА Гра" Ольга Меганская велика любителька пікантних "провокацій" в мережі.

Співачка позувала у незвичайного кольору білизна то перед дзеркалом, то перед професійним фотографом - а може - і всі одночасно.

Артистка на новому опублікованому нею знімку постала в гірчичного відтінку бра, або, точніше буде сказати, зеленуватого, з плечей співачка спустила білосніжну, ймовірно, сорочку і дивиться прямо перед собою. При цьому виконавиця звела руки на грудях, прикривши "все найцікавіше", як висловилися її шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, що солістка ВІА Гра випятила найапетитніші місця в сміливому костюмі: «чоловіки в ауті».

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