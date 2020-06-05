Відома співачка Оля Меганська, солістка групи "ВІА Гра", показала себе в соковитому ракурсі

Красуня позувала у латексних штанях і картатому піджаку, який розстебнула. Під ним можна побачити чорний топ, а образ Оля доповнила червоною шапкою-вушанкою, з-під якої стирчало розпущене волосся. Меганська спокусливо вигнулась у стіни і знімала на телефон, поки її сфотографувала інша людина. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі під публікацією або поставити лайки. Все через те, що Меганська викинула знімок в сторіс Instagram, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Очей не відірвати".

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Ольга Меганська показала незвичайний образ в червоному.

На фото Ольга позувала в червоному піджаку і чорній білизні. Дівчина стала в профіль і показала соковиту п'яту точку, посміхаючись на камеру. Як виявилося, кадр був зроблений ще в 2018 році, коли красуня була на першій фотосесії групи "ВІА Гра". Фотографія вийшла дуже привабливою і красивою.

Повідомлялося, що солістка групи "ВІА Гра", співачка і модель Ольга Меганська поділилася з шанувальниками відвертим знімком.

Заради пікантного знімка дівчина скинула з себе сорочку, залишившись в одному бюстгальтері. Меганська дивиться в далечінь, стиснувши свої груди руками, щоб вона виглядала ще більше.

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