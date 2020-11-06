Руководитель и актер студии "Квартал 95" удивил внешним видом без своей знаменитой лысины

Как пишет Politeka.net, он выложил необычное фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Юморист зарос щетиной и сделал селфи у себя дома, чтобы удивить поклонников. На опубликованном снимке Евгений Кошевой запечатлен с усами, небольшой бородкой и ежиком волос на голове. В таком виде актера даже сложно узнать, так и хочется поинтересоваться, а где же лысина. Вдобавок, он слегка выпучил глаза и сделал забавное выражение лица.

"И шо вы там, лысые? И безбородые", - обратился Евгений Кошевой к пользователям соцсети. К сожалению, они не смогли ему ответить, ведь фото появилось в сториз, где комментарии недоступны.

Ранее Евгений Кошевой принял решение не брить лицо и лысину, пока у него есть время на карантине. Артист написал в микроблоге, что ему захотелось некоторое время пожить с волосами, а в подтверждение своих намерений он опубликовал фотографию крупным планом, с уже слегка отросшей прической. Комик также заявил, что не будет бриться.

А еще раньше Евгений Кошевой изменился до неузнаваемости ради пародии на Савика Шустера и его известное ток-шоу. Благодаря фильтру у актера появились огромные глаза, уши и носа, а также практически исчез рот.

Напомним, затравленная дочь Кошевого из «Квартал 95» не выдержала и решилась на признание.

Как сообщала Politeka, бойкот "Кварталу 95" под руководством Кошевого, народ готов на крайние меры: "Женя, скоро пачка треснет".

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» превратился в рэпера, Потап обзавидуется: «Йоу, друзья!».