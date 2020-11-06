Народных депутатов Украины предлагаю жестко наказывать за нарушение карантина

Как пишет Politeka.net, членов парламента могут штрафовать на большие суммы за неношение масок, даже в здании Верховной Рады. Об этом рассказал глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает агентство "УНИАН".

Шестого ноября Рада приняла законопроект, согласно которому украинцев будут штрафовать за отстуствие масок прямо на месте. Поймав нарушителя, правоохранители смогут тут же выписать штраф в размере 170 гривен, после повторного нарушения условий карантина придется заплатить уже 255 гривен.

По мнению Дениса Монастырского, аналогичным образом следует наказывать и работников госучреждений, включая нардепов. При этом госслужащим придется платить более высокие штрафы. Такое предложение уже рассматривали в Верховной Раде, однако пока не приняли. Денис Монастырский уверяет, что депутатов тоже можно штрафовать, для этого уже есть специальный механизм.

"Спикер делает соответствующее замечание человеку. Если человек не реагирует, официальное видео в Верховной Раде фиксирует нарушение депутатом режима ношения масок, а Верховная Рада является общественным зданием", - отметил парламентарий. - "Полиция может на выходе из Верховной Рады вручить протокол такому народному депутату".

Как добавил Монастырский, главная проблема заключается в том, что полицейские не имеют права заходить в зал Верховной Рады, а по новому закону административное правонарушение нужно фиксировать на месте.

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