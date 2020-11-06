Стало известно, как государство планирует избавиться от крупнейших банков
Об этом пишет Фокус.
Согласно стратегии, которая была утверждена в 2018 году, доля государства в банках должна сократиться до 24%, а ПриватБанк и Укргазбанк — стать банками со стопроцентным частным капиталом. Новая концепция предусматривает то же снижение доли государства и снова в течение пяти лет.
Но в самом ПриватБанке не смогли о дальнейшей стратегии развития и возможной продаже.
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В Стратегии госбанков 2018 года указывалось, что 100% акций ПриватБанка планируют продать международному инвестору в 2022 году. Но на данный момент четкого срока, когда банк продадут, нет. Более того, ПриватБанк не могут продать, пока не будут решены проблемы с бывшими владельцами.
Что касается Ощадбанка, то Кабмин хотел, чтобы в 2020 году 20% акций банка перешли международным финорганизациям, еще 25% — продать в 2025 году на бирже через механизм первичного размещения акций. Судя по новым основам реформирования госбанков, план в силе.
А первым нового инвестора, по планам Кабмина, получит Укргазбанк.
Глава правления банка Андрей Пышный предупредил, что подготовка к продаже Ощадбанка требует больше времени, чем предполагалось.
"Состав наблюдательного совета Ощадбанка был почти полностью согласован НБУ только в марте 2020 года — без него ни обновить стратегию, ни осуществить приватизацию было невозможно. Решение законодателей по присоединению банка к ФГВФЛ тоже еще только ожидается", - заявил он в общении с журналистами.
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