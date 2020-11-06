ПриватБанк блокирует транзакции и не сообщает главную причину таких действий

Об очередном подобном случае на портале Минфин рассказал недовольный клиент.

По его словам, он пытался перевести деньги на личную карту его сестры, но это все завершилось блокированием.

"Попытка перечислить собственные средства (зарплату) на карточку сестры, которая на больничном — закончились блокировкой, извинениями службы поддержки и предложением сделать платеж через терминал (ближайший как минимум за несколько км)", - отметил мужчина.

Клиент также пожаловался, что государственный ПриватБанк заблокировал изменение лимита на снятие наличных, из-за чего он не может снять наличные-зарплату.

"Ничего вразумительного кроме извинений не получено. Коротко-вот так. Ну мое мнение вы понимаете-А какого черта мне такой банк нужен? Но это лирика — а нужно не допускать впредь такое. Что делать в таких ситуациях?",- задался вопросом недовольный мужчина.

"Добрый день! Мы стремимся не дать мошенникам распоряжаться вашими деньгами и извиняемся, если такие меры причиняют вам неудобства. Пожалуйста, ожидайте звонка от наших коллег, которые помогут в вопросе проведения платежа", - отреагировал на жалобу представитель государственного банка.

Напомнить, двойное списание денег с карты Приватбанка, скандал повторился.

Как сообщала Politeka, банкоматы Приватбанка перестали выдавать деньги, кошмары клиентов сбываются.

Также Politeka писала, что ПриватБанк начал масштабные проверки и блокировки платежей у клиентов паника